Хассан Мартин перешел из «Црвены Звезды» в «Сусано Мэджик Шимане»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Хассан Мартин Баскетбол

Центровой «Црвены Звезды» Хассан Мартин (27 лет, 201 см) перейдет в японский клуб «Сусано Мэджик Шимане».

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мартин принял участие в 26 матчах прошедшего сезона Адриатической лиги, проводя в среднем 13,6 минуты на паркете.

Центровой набирал 5,3 очка и 2,9 подбора за игру.

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