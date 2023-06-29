Хассан Мартин перешел из «Црвены Звезды» в «Сусано Мэджик Шимане»
Центровой «Црвены Звезды» Хассан Мартин (27 лет, 201 см) перейдет в японский клуб «Сусано Мэджик Шимане».
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Мартин принял участие в 26 матчах прошедшего сезона Адриатической лиги, проводя в среднем 13,6 минуты на паркете.
Центровой набирал 5,3 очка и 2,9 подбора за игру.
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