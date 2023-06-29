Джон Холланд покинул «Црвену Звезду»

« » рассталась с атакующим защитником (34 года, 196 см).

«Для меня было честью и удовольствием разделить сезон моей жизни со всеми вами. Путешествие было удивительным.

История продолжается, но я никогда не забуду эту ее главу», – написал защитник на своей странице в соцсети.

Холланд набирал в среднем 4,3 очка за игру в сезоне-2022/23 лиги.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши