Джон Холланд покинул «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» рассталась с атакующим защитником Джоном Холландом (34 года, 196 см).
«Для меня было честью и удовольствием разделить сезон моей жизни со всеми вами. Путешествие было удивительным.
История продолжается, но я никогда не забуду эту ее главу», – написал защитник на своей странице в соцсети.
Холланд набирал в среднем 4,3 очка за игру в сезоне-2022/23 Адриатической лиги.
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