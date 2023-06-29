Джон Холланд покинул «Црвену Звезду»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Джон Холланд Баскетбол

«Црвена Звезда» рассталась с атакующим защитником Джоном Холландом (34 года, 196 см).

«Для меня было честью и удовольствием разделить сезон моей жизни со всеми вами. Путешествие было удивительным.

История продолжается, но я никогда не забуду эту ее главу», – написал защитник на своей странице в соцсети.

Холланд набирал в среднем 4,3 очка за игру в сезоне-2022/23 Адриатической лиги.

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