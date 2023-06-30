Милош Теодосич близок к переходу в «Црвену Звезду»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Италии Адриатическая лига Виртус Милош Теодосич Баскетбол

«Црвена Звезда» близка к заключению соглашения с разыгрывающим Милошем Теодосичем (36 лет, 196 см).

По информации Христоса Гарпидиса из Totalbasket, контракт будет подписан по схеме «1+1».

Последние 3 сезона Теодосич провел в составе болонского «Виртуса».

В чемпионате Италии-2022/23 бывший игрок ЦСКА набирал в среднем 9 очков и 4,9 передачи за игру.

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2 комментария

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Russ Ivan
А я до сих пор мечтаю, что он попылит на исходе за ЦСКА...
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Al Al
сильно сдал конечно
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