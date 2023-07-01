Евролига опубликовала календарь на сезон-23/24. Регулярный чемпионат стартует 5 октября

опубликовала календарь на сезон-23/24.

Новый розыгрыш начнется 5 октября. Завершится регулярный чемпионат 12 апреля 2024 года.

Матчи нового для Евролиги турнира плей-ин состоятся 16 и 19 апреля.

Плей-офф начнется 23 апреля, а завершится 30 апреля/1 мая (самое раннее) или 8 мая (самое позднее), что будет зависеть от хода борьбы в сериях.

«Финал четырех» запланирован на 24-26 мая в Берлине, Германия.

В расписании Евролиги-23/24 семь двойных недель, по четыре из которых в декабре и январе.

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