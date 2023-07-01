Евролига опубликовала календарь на сезон-23/24. Регулярный чемпионат стартует 5 октября

Теги Turkish Airlines EuroLeague календарь Баскетбол

Евролига опубликовала календарь на сезон-23/24.

Новый розыгрыш начнется 5 октября. Завершится регулярный чемпионат 12 апреля 2024 года.

Матчи нового для Евролиги турнира плей-ин состоятся 16 и 19 апреля.

Плей-офф начнется 23 апреля, а завершится 30 апреля/1 мая (самое раннее) или 8 мая (самое позднее), что будет зависеть от хода борьбы в сериях.

«Финал четырех» запланирован на 24-26 мая в Берлине, Германия.

В расписании Евролиги-23/24 семь двойных недель, по четыре из которых в декабре и январе.

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий