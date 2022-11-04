Майк Джеймс раскритиковал Евролигу за наложение матчей

Защитник раскритиковал Евролигу за составление графика, при котором матчи часто накладываются друг на друга.

«Дорогая Евролига. Нельзя ли устроить все так, чтобы матчи проводились в разное время, с тем, чтобы все могли насладиться мастерством, которое мы можем предложить?» – написал Джеймс в соцсетях.

Из девяти матчей 6-го раунда Евролиги на этой неделе болельщики смогут полноценно посмотреть только три встречи.

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