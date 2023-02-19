Комиссионер НБА Адам Сильвер предположил, что и другие неамериканские команды в обозримом будущем могут стать частью официального сезона сильнейшей лиги мира.

Потенциально это может случиться в рамках нового турнира посреди сезона, внедрение которого в настоящее время активно рассматривает НБА.

«Мы думаем о внутрисезонном турнире, с помощью которого хотим сделать регулярный чемпионат еще более интересным. Возможно, в какой-то момент к такому турниру присоединятся клубы, не входящие в НБА. У нас есть разные идеи, мы рассматриваем варианты», – заявил Сильвер.

НБА рассматривает возможность проведения нового турнира по ходу регулярного чемпионата уже в сезоне-23/24.

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