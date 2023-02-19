Клубы Евролиги могут стать частью нового турнира, который НБА собирается проводить посреди сезона

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Адам Сильвер календарь Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер предположил, что Евролига и другие неамериканские команды в обозримом будущем могут стать частью официального сезона сильнейшей лиги мира.

Потенциально это может случиться в рамках нового турнира посреди сезона, внедрение которого в настоящее время активно рассматривает НБА.

«Мы думаем о внутрисезонном турнире, с помощью которого хотим сделать регулярный чемпионат еще более интересным. Возможно, в какой-то момент к такому турниру присоединятся клубы, не входящие в НБА. У нас есть разные идеи, мы рассматриваем варианты», – заявил Сильвер.

НБА рассматривает возможность проведения нового турнира по ходу регулярного чемпионата уже в сезоне-23/24.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
а потом будет "да Вон наш Реал Мадрид ваших Сан-Антонио во втором овертайме выиграл!!!"
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
Ответ Anton Vorontsov
А европейцам-то зачем эти дополнительные матчи? Гонорары платить будут?
Можно подумать, сейчас платят. Какие то гроши в Евролиге.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Vorontsov
А европейцам-то зачем эти дополнительные матчи? Гонорары платить будут?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий