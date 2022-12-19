официально объявила города, в которых пройдут решающие матчи двух следующих сезонов.

«Финал четырех» Евролиги 2023 года пройдет в Каунасе, в 2024 году победитель турнира определится в Берлине.

Предстоящий «Финал четырех» примет «Жальгирис-Арена», в столице Германии матчи пройдут на «Мерседес-Бенц Арене».

Каунас впервые станет организатором «Финала четырех» Евролиги.

«Мы рады приветствовать Каунас в списке городов, принимающих «Финал четырех» Евролиги. Всего через шесть месяцев лучшие команды Европы будут бороться за трофей на глазах у болельщиков, которые отличаются особой страстью, ведь Литва и баскетбол – синонимы.

Я хотел бы поблагодарить Каунас и «Жальгирис» за их интерес и стремление к проведению «Финала четырех». Вместе мы, несомненно, подарим всем нашим поклонникам еще одно незабываемое воспоминание», – заявил глава Евролиги Деян Бодирога.

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