Дмитрий Узинский продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»

Форвард Дмитрий Узинский (29 лет, 199 см) останется в «Локомотиве-Кубань» на следующий сезон.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», в контракте Узинского была опция продления «+1», она активировалась сегодня, 1 июля.

В завершившемся сезоне лиги ВТБ Узинский помог краснодарцам добраться до финала плей-офф. Он сыграл во всех 47 матчах, каждый раз выходя в стартовом составе. В среднем за игру российский форвард набирал 4,7 очка, 2,6 подбора и 1,0 передачи.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было