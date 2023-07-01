Дмитрий Узинский продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Дмитрий Узинский Баскетбол

Форвард Дмитрий Узинский (29 лет, 199 см) останется в «Локомотиве-Кубань» на следующий сезон.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», в контракте Узинского была опция продления «+1», она активировалась сегодня, 1 июля.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Узинский помог краснодарцам добраться до финала плей-офф. Он сыграл во всех 47 матчах, каждый раз выходя в стартовом составе. В среднем за игру российский форвард набирал 4,7 очка, 2,6 подбора и 1,0 передачи.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий