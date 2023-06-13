«Локомотив-Кубань» подписал Владислава Близнюка

Теги переходы Локомотив-Кубань сборная Беларуси Минск Единая лига ВТБ Владислав Близнюк Баскетбол

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с основным разыгрывающим сборной Беларуси и «Минска» Владиславом Близнюком (24 года, 184 см).

В послужном списке Близнюка четыре победы в белорусском чемпионате. Он дважды признавался лучшим защитником первенства. По итогам выступления в составе молодежной сборной в Европейской юношеской баскетбольной лиге в сезоне-18/19 плеймейкер был включен в символическую пятерку и признан MVP турнира. В составе главной национальной сборной дебютировал в 2021-м.

В прошлом сезоне защитник провел в Единой лиге ВТБ 31 матч. Статистика игрока за 30 минут игрового времени составляла в среднем 11,8 очка, 4,4 передачи и 1,9 подбора. 

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий