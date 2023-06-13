«Локомотив-Кубань» подписал Владислава Близнюка

« » подписал контракт с основным разыгрывающим сборной Беларуси и « » (24 года, 184 см).

В послужном списке Близнюка четыре победы в белорусском чемпионате. Он дважды признавался лучшим защитником первенства. По итогам выступления в составе молодежной сборной в Европейской юношеской баскетбольной лиге в сезоне-18/19 плеймейкер был включен в символическую пятерку и признан MVP турнира. В составе главной национальной сборной дебютировал в 2021-м.

В прошлом сезоне защитник провел в лиге ВТБ 31 матч. Статистика игрока за 30 минут игрового времени составляла в среднем 11,8 очка, 4,4 передачи и 1,9 подбора.

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