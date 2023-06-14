Девон Акун-Перселл остался в «Локомотиве-Кубань»

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Форвард Девон Акун-Перселл (30 лет, 198 см) продолжит выступать за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2023/24, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Игрок с гражданством США и Тринидада и Тобаго перешел в «Локомотив-Кубань» в январе этого года и провел за команду 27 матчей, в 20 из которых выходил в стартовом составе.

Показатели Акун-Перселла за «Локо» составили 13,4 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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1 комментарий

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nikitosdaipoltos
Хорошие новости для болельщиков Локо в межсезонье. Акун Перселл очень понравился в плэй офф
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