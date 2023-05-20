Андрей Мартюк остался в «Локомотиве-Кубань»
«Локомотив-Кубань» объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом сборной России Андреем Мартюком (22 года, 211 см).
В минувшем сезоне воспитанник системы резерва «Локо» второй год подряд был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, семь раз попадал в символическую пятерку тура и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата.
Показатели Мартюка составили 9,4 очка, 4,7 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.
Также Мартюк был признан лучшим спортсменом Кубани-2022.
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