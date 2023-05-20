Андрей Мартюк остался в «Локомотиве-Кубань»

« ив-Кубань» объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом сборной России Андреем Мартюком (22 года, 211 см).

В минувшем сезоне воспитанник системы резерва «Локо» второй год подряд был признан лучшим молодым игроком лиги ВТБ, семь раз попадал в символическую пятерку тура и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата.

Показатели Мартюка составили 9,4 очка, 4,7 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

Также Мартюк был признан лучшим спортсменом Кубани-2022.

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