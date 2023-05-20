Андрей Мартюк остался в «Локомотиве-Кубань»

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании нового контракта с тяжелым форвардом сборной России Андреем Мартюком (22 года, 211 см).

В минувшем сезоне воспитанник системы резерва «Локо» второй год подряд был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, семь раз попадал в символическую пятерку тура и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата.

Показатели Мартюка составили 9,4 очка, 4,7 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

Также Мартюк был признан лучшим спортсменом Кубани-2022.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий