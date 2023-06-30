«Индиана» обменяет Криса Дуарте в «Сакраменто» на драфт-компенсацию

« » обменяет легкого форварда (26 лет, 198 см) в « » на драфт-компенсацию, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дуарте был одним из лучших новичков в сезоне-2021/22, набирая в среднем 13,1 очка за игру и реализуя 43,2% бросков с игры и 36,9% из-за дуги.

На второй год прогресс форварда остановился: 7,9 очка при 36,9% с игры и 31,6% из-за трехочковой линии.

«Пэйсерс» уже пытались расстаться с Дуарте перед дедлайном обменов в феврале.

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