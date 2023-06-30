«Индиана» обменяет Криса Дуарте в «Сакраменто» на драфт-компенсацию

Теги переходы Индиана Сакраменто НБА Крис Дуарте Баскетбол

«Индиана» обменяет легкого форварда Криса Дуарте (26 лет, 198 см) в «Сакраменто» на драфт-компенсацию, передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дуарте был одним из лучших новичков в сезоне-2021/22, набирая в среднем 13,1 очка за игру и реализуя 43,2% бросков с игры и 36,9% из-за дуги.

На второй год прогресс форварда остановился: 7,9 очка при 36,9% с игры и 31,6% из-за трехочковой линии.

«Пэйсерс» уже пытались расстаться с Дуарте перед дедлайном обменов в феврале.

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15 комментариев

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Трей
Ответ ДИКАНЬ
Это к лучшему, там явно Халибертон его расстроил психологически, офигенно играя
Скорее Матурин и Хилд, которые его минуты отобрали
+4
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Алексей Пирожков
Ну,они схожего Шеппарда взяли. Ожидаемо.
+3
-1
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david1994
Сакраменто красавцы , буквально на днях подписали Барнса на вменяемые деньги , сейчас провели хороший обмен для себя 💪
+3
-1
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lolik008
Сакраменто молодцы. Под их игру подойдет
+1
0
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noke
Ответ copti_san
Не понял, зачем Сакре ещё один скорер, когда их и так у них навалом? Им бы наоборот слить Хертера и возможно Барнса за какого-нибудь приличного защитного игрока
Роберт Сакре набирает скореров?
+1
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Zero Zero
Сакраменто красавцы, оформили хороший обмен за бесценок. Крис неплохо вписывается в игровую модель Сакраменто.
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Stranfio
Я так понял они хотят прям Брауна и не только его.
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