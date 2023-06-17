Владимир Гомельский о продлении Антонова, Астапковича и Ухова: «Игроки понимают, за какой клуб они выступают»

Теги ЦСКА Владимир Гомельский Семен Антонов Единая лига ВТБ Антон Астапкович Иван Ухов Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на новость о продлении контрактов между ЦСКА и российскими игроками Семеном АнтоновымИваном Уховым и Антоном Астапковичем.

«Это хорошо, потому что это полезно. Игроки понимают, в какой команде, за какой клуб они выступают. Они здесь освоились, живут в этом городе, здесь их семьи. И в связи с этим им комфортно, а это означает, что они профессионально будут относиться к себе и своим обязанностям.

Полезно и для клуба, и для игроков? Вот по поводу игроков, раз они согласились на уменьшение контрактов – палка о двух концах. Но они согласились. Значит, они взрослые люди: подумали и приняли предложение», - сказал Гомельский

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