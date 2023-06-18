«Лейкерс» планируют предложить Д’Анджело Расселлу 2-летний контракт. Организация не хочет отпускать разыгрывающего

Обозреватель « » Йован Буха рассказал о возможном сценарии продления соглашения с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

«По словам нескольких источников в команде, не имеющих права говорить публично, «Лейкерс» обсуждали один из вариантов: подписание с Расселом двухлетнего контракта с опцией на второй год или обычного двухлетнего контракта, который обеспечит ему желаемую зарплату и сохранит его в тех же временных рамках, что и (опция игрока в 2024 году) и (имеет опцию досрочного расторжения в 2024 году и право на продление контракта в августе).

Несмотря на то, что трехсторонний обмен в дедлайн был больше направлен на избавление от Расселла Уэстбрука, чем на приобретение кого-либо, «Лейкерс» не хотят терять Расселла просто так», – пишет Буха.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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