«Лейкерс» планируют предложить Д’Анджело Расселлу 2-летний контракт. Организация не хочет отпускать разыгрывающего

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Обозреватель «Лейкерс» Йован Буха рассказал о возможном сценарии продления соглашения с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

«По словам нескольких источников в команде, не имеющих права говорить публично, «Лейкерс» обсуждали один из вариантов: подписание с Расселом двухлетнего контракта с опцией на второй год или обычного двухлетнего контракта, который обеспечит ему желаемую зарплату и сохранит его в тех же временных рамках, что и Леброна Джеймса (опция игрока в 2024 году) и Энтони Дэвиса (имеет опцию досрочного расторжения в 2024 году и право на продление контракта в августе).

Несмотря на то, что трехсторонний обмен в дедлайн был больше направлен на избавление от Расселла Уэстбрука, чем на приобретение кого-либо, «Лейкерс» не хотят терять Расселла просто так», – пишет Буха.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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3 комментария

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Fl4wless
Для регулярки пойдет точно. Если кто забыл, то до плей-инн вряд ли бы доехали без него.
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TurboMen
Всё зависит от суммы, на 20 лямов ещё может тянет, но больше это уже сомнительно
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