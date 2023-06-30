Расселл Уэстбрук не будет торопиться с принятием решения на рынке свободных агентов

Теги возможные переходы Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вряд ли станет одним из первых игроков на рынке свободных агентов НБА, которые определятся с местом продолжения карьеры.

По информации Лоу Мюррэя из The Athletic, Уэстбрук «не торопится принимать решение».

Журналист также отметил, что разыгрывающий необязательно вернется в «Клипперс», где завершал сезон-22/23.

Согласно сообщению Марка Медины из Sporting Tribune, калифорнийская команда может предложить Расселлу только исключение в размере 3,8 миллиона долларов. По мнению некоторых руководителей лиги, 34-летний игрок может получить в это межсезонье 10-15 миллионов.

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7 комментариев

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Ответ Двестик Двестик
В Даллас-то куда?
Там сначала подписывают, потом думают...
+14
0
+14
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Двестик Двестик
Ответ Are you ready???
Никс или Даллас зацепит
В Даллас-то куда?
+6
0
+6
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Артем Андреев
Ответ Fronda
За Уэстбрука будет бороться Чикаго. Там нет разыгрывающего. Большинство местных медиа обсуждает, как парня пригласить так, чтобы конкуренты не перехватили. В этой связи у Клипперс шансов Расса сохранить не слишком много. В Буллз будет гарантированный старт, мяч и полный карт-бланш.
А в Клипперс у него есть куча шутеров и два травмата, берущих на себя львиную долю хейта. Ну и родной город, как-никак.
+1
0
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Stranfio
Он хочет посмотреть кто куда уйдет и принять решение, вот только не будет ли поздно, когда всех разберут ,а Расселла уже не захотят брать. Вообщем посмотрим интересное межсезонье.
0
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Are you ready???
Никс или Даллас зацепит
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Fronda
За Уэстбрука будет бороться Чикаго. Там нет разыгрывающего. Большинство местных медиа обсуждает, как парня пригласить так, чтобы конкуренты не перехватили. В этой связи у Клипперс шансов Расса сохранить не слишком много. В Буллз будет гарантированный старт, мяч и полный карт-бланш.
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everyday4768
В Енисей можно еще
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