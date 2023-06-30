Расселл Уэстбрук не будет торопиться с принятием решения на рынке свободных агентов
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вряд ли станет одним из первых игроков на рынке свободных агентов НБА, которые определятся с местом продолжения карьеры.
По информации Лоу Мюррэя из The Athletic, Уэстбрук «не торопится принимать решение».
Журналист также отметил, что разыгрывающий необязательно вернется в «Клипперс», где завершал сезон-22/23.
Согласно сообщению Марка Медины из Sporting Tribune, калифорнийская команда может предложить Расселлу только исключение в размере 3,8 миллиона долларов. По мнению некоторых руководителей лиги, 34-летний игрок может получить в это межсезонье 10-15 миллионов.
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