Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вряд ли станет одним из первых игроков на рынке свободных агентов НБА, которые определятся с местом продолжения карьеры.

По информации Лоу Мюррэя из The Athletic, Уэстбрук «не торопится принимать решение».

Журналист также отметил, что разыгрывающий необязательно вернется в « », где завершал сезон-22/23.

Согласно сообщению Марка Медины из Sporting Tribune, калифорнийская команда может предложить Расселлу только исключение в размере 3,8 миллиона долларов. По мнению некоторых руководителей лиги, 34-летний игрок может получить в это межсезонье 10-15 миллионов.

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