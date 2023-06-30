Джей Краудер заинтересован в возвращении в «Майами»

Форвард « » заинтересован в возвращении в « », сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Краудер выступал за «Хит» в сезоне-2019/20. Тогда флоридцы дошли до финала НБА, где уступили «Лейкерс» в шести матчах.

Форвард не получал привычного игрового времени в «Бакс» после февральского обмена в команду. По окончании плей-офф 32-летний баскетболист поделился, что «не понимает, зачем его обменяли».

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии с «Хит» (1-4).

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