Джей Краудер: «Не понимаю, зачем меня вообще обменивали»

Теги Милуоки НБА НБА плей-офф Джей Краудер Баскетбол

Форвард «Милуоки» Джей Краудер высказал недопонимание своей роли в команде после поражения от «Майами» (1-4).

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии.

«Еще никогда не был в такой ситуации. 11 лет. Посмотрите мое резюме. Я всегда играл.

Не понимаю, зачем меня вообще обменивали. Не знаю, что должен делать и как вообще сюда попал», – сказал Краудер в интервью Journal Sentinel.

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11 комментариев

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Булка пива
>Посмотрите мое резюме. Я всегда играл.

За исключением первой половины сезона, когда сидел и требовал обмена. В итоге едешь в отпуск, а «Финикс» — во второй раунд.
+17
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Максим Максимов
Верните меня в Финикс
+10
0
+10
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Taxi64
Ответ reneremy13@icloud.com
По факту сказал
По факту он скоро с лиги вылетит
+8
-1
+7
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Van
Ну вроде как пошел искать большую роль) Если бы не этот позорный вылет, а чемпионство или на худой конец финал конфы, то помалкивал бы. Крысы бегут с корабля, а Олени из позорного плей офф.
+6
-2
+4
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Swhat
Действительно не понятно. В прошлом сезоне был игроком старата в Финиксе. И тут ему даже на дают шанса проявить себя толком.
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Abdulla
Нет, ну на 10-15 минут в мачте он может быть всегда полезен, как снайпер...
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reneremy13@icloud.com
По факту сказал
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0
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igor nn
О так вот) https://thumbs.gfycat.com/SmoothJauntyBighornedsheep-max-1mb.gif
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jerry40
18 секунд Краудера
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Алексей Никишин
Ещё одна плохая команда у Краудера. Куда на этот раз? Может поищите проблему в себе?
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Алексей Никишин
Ответ Abdulla
Нет, ну на 10-15 минут в мачте он может быть всегда полезен, как снайпер...
10-15 секунд в его случае
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