Джей Краудер: «Не понимаю, зачем меня вообще обменивали»

Форвард «Милуоки» высказал недопонимание своей роли в команде после поражения от «Майами» (1-4).

Краудер провел лишь 18 секунд на паркете в последних двух матчах серии.

«Еще никогда не был в такой ситуации. 11 лет. Посмотрите мое резюме. Я всегда играл.

Не понимаю, зачем меня вообще обменивали. Не знаю, что должен делать и как вообще сюда попал», – сказал Краудер в интервью Journal Sentinel.

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