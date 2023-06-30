«Нью-Йорк» – фаворит на подписание Донте Дивинченцо. Защитник просит 9-12 млн в год

«Никс» являются фаворитами на подписание защитника , пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на источник в лиге.

По словам источника, Дивинченцо рассчитывает на зарплату в районе 9-12 млн долларов в год. Защитник предпочитает продолжить карьеру в команде Восточной конференции.

В « » защитник может объединиться с бывшими партнерами по университету Вилланова Джейленом Брансоном и .

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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