Донте Дивинченцо точно покинет «Голден Стэйт» (Скотто)

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, следующий сезон Дивинценцо начнет уже в майке другой команды.

«Донте Дивинченцо не останется в «Голден Стэйт», как мне сказали. Он заслужил повышение зарплаты. Он может удвоить ту сумму, которую мог бы получить от «Уорриорз».

«Никс» – одна из немногих заинтересованных команд. Если говорить о Дивинченцо, то на этом рынке за аналогичные деньги от команд, предлагающих исключения среднего уровня, он конкурирует с Брюсом Брауном и, возможно, Максом Струсом», – пишет Скотто.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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