Донте Дивинченцо точно покинет «Голден Стэйт» (Скотто)

Атакующий защитник « » Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2023/24 стоимостью 4,7 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, следующий сезон Дивинценцо начнет уже в майке другой команды.

« не останется в «Голден Стэйт», как мне сказали. Он заслужил повышение зарплаты. Он может удвоить ту сумму, которую мог бы получить от «Уорриорз».

«Никс» – одна из немногих заинтересованных команд. Если говорить о Дивинченцо, то на этом рынке за аналогичные деньги от команд, предлагающих исключения среднего уровня, он конкурирует с Брюсом Брауном и, возможно, Максом Струсом», – пишет Скотто.

Показатели Дивинченцо в сезоне-2022/23 составили 9,4 очка, 4,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти