Чарльз Баркли подколол Дрэймонда Грина по поводу выхода на рынок свободных агентов
Член Зала славы, телеведущий Чарльз Баркли во время турнира по гольфу подколол форварда Дрэймонда Грина, который выходит на рынок свободных агентов.
Баркли комментировал турнир, Грин был одним из участников.
«Дрэймонд много говорит для парня, у которого нет работы. У него нет работы, он должен быть милее со мной.
Дрэй, ты едешь сегодня вечером в Детройт или вернешься в залив?» – произнес Баркли.
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