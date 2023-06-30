Чарльз Баркли подколол Дрэймонда Грина по поводу выхода на рынок свободных агентов

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Чарльз Баркли Дрэймонд Грин Баскетбол

Член Зала славы, телеведущий Чарльз Баркли во время турнира по гольфу подколол форварда Дрэймонда Грина, который выходит на рынок свободных агентов.

Баркли комментировал турнир, Грин был одним из участников.

«Дрэймонд много говорит для парня, у которого нет работы. У него нет работы, он должен быть милее со мной.

Дрэй, ты едешь сегодня вечером в Детройт или вернешься в залив?» – произнес Баркли.

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3 комментария

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Agent Smith
А он что, его потенциальный работодатель?🏀
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Дэннис Молинарев
Ответ Agent Smith
А он что, его потенциальный работодатель?🏀
Все возможно, после окончании карьеры
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