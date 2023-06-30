Член Зала славы, телеведущий во время турнира по гольфу подколол форварда Дрэймонда Грина, который выходит на рынок свободных агентов.

Баркли комментировал турнир, Грин был одним из участников.

«Дрэймонд много говорит для парня, у которого нет работы. У него нет работы, он должен быть милее со мной.

, ты едешь сегодня вечером в или вернешься в залив?» – произнес Баркли.

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