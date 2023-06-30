«Майами» не стал делать квалификационное предложение Омеру Юртсевену
«Майами» не стал делать квалификационное предложение центровому Омеру Юртсевену (25 лет, 213 см).
Юртсевен становится неограниченно свободным агентом. Не исключен вариант, при котором он вернется в Европу.
В ноябре турок выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки. В 9 матчах сезона НБА он набирал 4,4 очка и 2,6 подбора за игру.
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