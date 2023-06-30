«Майами» не стал делать квалификационное предложение Омеру Юртсевену

« » не стал делать квалификационное предложение центровому (25 лет, 213 см).

Юртсевен становится неограниченно свободным агентом. Не исключен вариант, при котором он вернется в Европу.

В ноябре турок выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки. В 9 матчах сезона он набирал 4,4 очка и 2,6 подбора за игру.

Джефф Грин – сердце чемпионского «Денвера». 16 лет в лиге, хотя после операции на аорте ему не давали и пяти