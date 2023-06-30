«Майами» не стал делать квалификационное предложение Омеру Юртсевену

Теги переходы Майами Turkish Airlines EuroLeague НБА Омер Юртсевен Баскетбол

«Майами» не стал делать квалификационное предложение центровому Омеру Юртсевену (25 лет, 213 см).

Юртсевен становится неограниченно свободным агентом. Не исключен вариант, при котором он вернется в Европу.

В ноябре турок выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки. В 9 матчах сезона НБА он набирал 4,4 очка и 2,6 подбора за игру.

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5 комментариев

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AnSw33r
Ответ За Валенсию с 1999
Пусть валит обратно
тебя забыл спросить
+4
-1
+3
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xamer 9
Ответ За Валенсию с 1999
И будешь, всегда и везде!
Откуда такой рейтинг на спортсе, если каждый второй комментарий негативный по отношению к игрокам и клубам разных видов спорта?) просто интересно
0
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AnSw33r
Ответ За Валенсию с 1999
И будешь, всегда и везде!
бедолага ты )))
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