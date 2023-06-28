«Буллс» выставили квалификационные предложения Айо Досунму и Коби Уайту

« » выставил квалификационные предложения разыгрывающим защитникам (23 года, 196 см) и (23 года, 196 см). Также клуб выставил квалификационное предложение о двустороннем контракте форварду Терри Тэйлору.

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