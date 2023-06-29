«Портленд» подпишет гарантированный контракт с Райаном Рупером (L’Equipe)

« » подпишет долгосрочный гарантированный контракт с новичком Райаном Рупером (19 лет, 199 см), сообщает французское издание L’Equipe.

Французский атакующий защитник был выбран «Блэйзерс» под 43-м номером на драфте-2023.

Уроженец Страсбура провел прошлый сезон в НБЛ по программе Next Stars. Выступая за «Нью-Зиланд», он набирал 6,6 очка, 2,5 подбора, 1,0 передачи и 0,8 перехвата в среднем за матч.

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