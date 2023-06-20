Андрей Кириленко посетил Владимир с рабочим визитом

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

В понедельник состоялся рабочий визит президента РФБ Андрея Кириленко во Владимир.

В рамках рабочей поездки Кириленко встретился с членами попечительского совета баскетбольного клуба «Владимирские Львицы» и Федерации баскетбола Владимирской области, на которой обсуждался вопрос строительства Центра уличного баскетбола с применением материалов для спортивных покрытий, производимых на территории региона.

Также глава РФБ побеседовал с ректором Владимирского государственного университета Анзором Саралидзе. Главной темой для обсуждения стал вопрос создания на базе вуза кафедры теории и методики баскетбола, а также вопрос задействования Владимирского государственного университета в инфраструктурных проектах РФБ.

После этого состоялась встреча с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. 

Кроме того, Кириленко пообщался с воспитанниками детских спортивных школ региона. Юные баскетболисты смогли задать вопросы и услышать интересные факты из игровой карьеры президента РФБ. После встречи состоялись автограф-сессия и фотосессия.

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