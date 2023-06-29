Джордан Кларксон воспользуется опцией и останется в «Юте»

Атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон (31 год, 193 см) воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 14,3 миллиона долларов, сообщает репортер «Джаз» Сара Тодд.

После того, как Кларксон использует опцию, в составе «Юты» будет 16 игроков со стандартными (не двусторонними) контрактами. Команде придется сократить состав до 15 человек до начала регулярного чемпионата.

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