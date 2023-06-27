«Кингз» не договорились с Харрисоном Барнсом о продлении контракта

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Харрисон Барнс Баскетбол

Руководители «Сакраменто» в последние несколько недель обсуждали с форвардом Харрисоном Барнсом (31 год, 203 см) возможное продление контракта, однако переговоры ни к чему не привели, сообщает Kings Beat.

Рынок свободных агентов откроется в пятницу, 30 июня. Барнс станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне 31-летний форвард набирал 15,0 очка, 4,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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13 комментариев

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Vals
Ответ Stephan Carrypenko
В гсв зашёл бы за милое дело
В ГСВ он уже чемпионом стал.

Очередь тащить бездарей из Мавс на своих плечах. 😎
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betwriver
Теоретически Кингз с 30 июня могут выбрать из таких свободных агентов как: Харрисон Барнс, Дрэймонд Грин (маловероятно), Кайл Кузьма, Брюс Браун, Диллон Брукс, Келли Убре, Кэм Джонсон, Пи Джей Вашингтон, Крис Миддлтон, Джерами Грант. И наоборот - и игроки могут выбрать клубы/суммы/длительности_контрактов - договорившись с клубами. Посмотрим, как в итоге все обернется в это межсезонье.
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Sonder
Ответ RoGil
Адекватная цена 45 на 3, но он наверное хочет 100 на 4
15 млн за Барнса? что?
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Vals
Барнсище, друг.

Возвращайся домой, в Даллас. Дончичу нужен такой ментор по рабочей этике. 💪👍
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Vals
Ответ RoGil
Адекватная цена 45 на 3, но он наверное хочет 100 на 4
Адекватная цена в каком году, 2010ом?

Наверное.
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Дэннис Молинарев
Назад в ГСВ ?:)
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RoGil
Адекватная цена 45 на 3, но он наверное хочет 100 на 4
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jabarkas
Учитывая его возраст, перстень и предысторию, предположу, что он ищет контракт пожирнее, или кто то наивно думает, что в прошлый раз он выбрал большой контракт со сливными кингс, а сейчас на минималку побежит в контендер?
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AllanHouston
"Индиана" может себе позволить на три сезона переплатить Барнсу вплоть до 90 на 3
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Marduhai
Очень интересно будет посмотреть на то как Барнса сменит болгаро-греко-киприот Везенков. Полагаю, что именно этот мужик выиграет место в стартовом составе у Лайлса и Мету.
Ну, а другой нап, Мюррей, просто незаменим.
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Misson
Ответ Дэннис Молинарев
Назад в ГСВ ?:)
Они только контракт Пула скинули и на кой им брать Барнса, ведь он больше 20 млн. попросит?
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Stephan Carrypenko
Ответ Vals
Барнсище, друг. Возвращайся домой, в Даллас. Дончичу нужен такой ментор по рабочей этике. 💪👍
В гсв зашёл бы за милое дело
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Tim Timson
Ответ Vals
Барнсище, друг. Возвращайся домой, в Даллас. Дончичу нужен такой ментор по рабочей этике. 💪👍
домой?)
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