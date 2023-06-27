«Кингз» не договорились с Харрисоном Барнсом о продлении контракта
Руководители «Сакраменто» в последние несколько недель обсуждали с форвардом Харрисоном Барнсом (31 год, 203 см) возможное продление контракта, однако переговоры ни к чему не привели, сообщает Kings Beat.
Рынок свободных агентов откроется в пятницу, 30 июня. Барнс станет неограниченно свободным агентом.
В прошедшем сезоне 31-летний форвард набирал 15,0 очка, 4,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.
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Очередь тащить бездарей из Мавс на своих плечах. 😎
Возвращайся домой, в Даллас. Дончичу нужен такой ментор по рабочей этике. 💪👍
Наверное.
Ну, а другой нап, Мюррей, просто незаменим.