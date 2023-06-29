Кэм Джонсон мог играть за национальную сборную Хорватии
Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон выступит за сборную США на предстоящем чемпионате мира-2023.
Однако у баскетболиста был шанс играть и за национальную сборную Хорватии.
Как пишет Sportske novosti, у матери Джонсона есть хорватские корни. Во время его пребывания в «Финиксе» тяжелый форвард Дарио Шарич пытался уговорить игрока сделать выбор в пользу Хорватии.
На ЧМ-2023 Хорватия не выступает.
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