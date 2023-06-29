Кэм Джонсон мог играть за национальную сборную Хорватии

Теги Бруклин сборная США сборная Хорватии НБА Дарио Шарич Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон выступит за сборную США на предстоящем чемпионате мира-2023.

Однако у баскетболиста был шанс играть и за национальную сборную Хорватии.

Как пишет Sportske novosti, у матери Джонсона есть хорватские корни. Во время его пребывания в «Финиксе» тяжелый форвард Дарио Шарич пытался уговорить игрока сделать выбор в пользу Хорватии.

На ЧМ-2023 Хорватия не выступает.

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1 комментарий

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Вадим flanec
Если не будет выходить в старте, пожелаю Кэму стать лучшим шестым игроком ЧМ, как в своё время в Санз.
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