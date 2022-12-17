Хассан Мартин пропустит 2,5 месяца из-за разрыва связки колена

Центровой « » Хассан Мартин получил серьезную травму в матче Евролиги против « » (77:73), который состоялся во вторник.

У американского баскетболиста диагностировали разрыв коллатеральной связки колена. Для восстановления ему потребуется минимум 2,5 месяца.

В нынешнем сезоне Мартин провел 9 матчей в , набирая в среднем 5,3 очка и 3,6 подбора за 14 минут на площадке.

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