Хассан Мартин пропустит 2,5 месяца из-за разрыва связки колена

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Хассан Мартин Баскетбол

Центровой «Црвены Звезды» Хассан Мартин получил серьезную травму в матче Евролиги против «Жальгириса» (77:73), который состоялся во вторник.

У американского баскетболиста диагностировали разрыв коллатеральной связки колена. Для восстановления ему потребуется минимум 2,5 месяца.

В нынешнем сезоне Мартин провел 9 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и 3,6 подбора за 14 минут на площадке.

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы