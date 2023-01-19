Журналист призвал Евролигу расследовать оскорбительное сообщение Хассана Мартина в соцсетях
Главный редактор портала BasketNews Йонас Микловас написал открытое письмо, в котором обратился к Евролиге и ассоциации игроков Евролиги.
Микловас призвал расследовать сообщение центрового «Црвены Звезды» Хассана Мартина в соцсетях, которое содержит оскорбление одного из журналистов BasketNews Ритиса Вишняускаса. Микловас отметил, что такое поведение внутри сообщества Евролиги недопустимо.
«Это движение #FreeFacu в социальных сетях Евролиги уже надоело. Этот парень не политзаключенный. Он хорошо оплачиваемый баскетболист, которому просто нужно дождаться определенной даты, чтобы принять участие в турнире», - написал Вишняускас в соцсетях.
Мартин ответил на сообщение журналиста гифкой с парнем, который бьет человека с камерой, и надписью «STFU». «STFU» на слэнге означает грубую форму слова «заткнись». Спустя некоторое время Мартин удалил пост.
Движение #FreeFacu появилось в соцсетях после того, как Евролига запретила новобранцу «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо играть в турнире из-за серьезных нарушений клубом правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).
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