Журналист призвал Евролигу расследовать оскорбительное сообщение Хассана Мартина в соцсетях

Главный редактор портала BasketNews Йонас Микловас написал открытое письмо, в котором обратился к и ассоциации игроков Евролиги.

Микловас призвал расследовать сообщение центрового « » Хассана Мартина в соцсетях, которое содержит оскорбление одного из журналистов BasketNews Ритиса Вишняускаса. Микловас отметил, что такое поведение внутри сообщества Евролиги недопустимо.

«Это движение #FreeFacu в социальных сетях Евролиги уже надоело. Этот парень не политзаключенный. Он хорошо оплачиваемый баскетболист, которому просто нужно дождаться определенной даты, чтобы принять участие в турнире», - написал Вишняускас в соцсетях.

Мартин ответил на сообщение журналиста гифкой с парнем, который бьет человека с камерой, и надписью «STFU». «STFU» на слэнге означает грубую форму слова «заткнись». Спустя некоторое время Мартин удалил пост.

Движение #FreeFacu появилось в соцсетях после того, как Евролига запретила новобранцу «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо играть в турнире из-за серьезных нарушений клубом правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).

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