«Миннесота» официально продлила контракт с Назом Ридом

« » официально объявила о продлении контракта с центровым (23 года, 206 см).

По информации ESPN.com, стороны договорились о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов с опцией игрока на последний год.

Контракт Рида истек по окончании сезона-2022/23, игрок должен был стать неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Рид набирал 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч. Это его лучшие показатели в карьере.

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