Один из нападавших на Алексея Шведа сбежал в Азербайджан (SHOT)

Братья Амираслановы, которые находились в СИЗО до 2 июля за избиение защитника ЦСКА Алексея Шведа, вчера были замечены в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot. Один из них, 17-летний Рамзин, сегодня улетел в Баку, отмечает источник.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», трое из четверых обвиняемых по делу о нападении Шведа отпущены из-под стражи.

Фигурантам дела об избиении звездного баскетболиста Князю (20 лет) и Рамзину Амираслановым (17), а также Глебу Писареву (20) изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца). Их обвиняют в хулиганстве с применением насилия (до пяти лет) и отпустили под подписку о невыезде до решения суда.

Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров, который наносил самые жестокие удары, грозит до 12 лет за причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Он остается под стражей.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент