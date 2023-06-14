Один из нападавших на Алексея Шведа сбежал в Азербайджан (SHOT)
Братья Амираслановы, которые находились в СИЗО до 2 июля за избиение защитника ЦСКА Алексея Шведа, вчера были замечены в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot. Один из них, 17-летний Рамзин, сегодня улетел в Баку, отмечает источник.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», трое из четверых обвиняемых по делу о нападении Шведа отпущены из-под стражи.
Фигурантам дела об избиении звездного баскетболиста Князю (20 лет) и Рамзину Амираслановым (17), а также Глебу Писареву (20) изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца). Их обвиняют в хулиганстве с применением насилия (до пяти лет) и отпустили под подписку о невыезде до решения суда.
Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров, который наносил самые жестокие удары, грозит до 12 лет за причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Он остается под стражей.
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
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