Один из нападавших на Алексея Шведа сбежал в Азербайджан (SHOT)

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Братья Амираслановы, которые находились в СИЗО до 2 июля за избиение защитника ЦСКА Алексея Шведа, вчера были замечены в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot. Один из них, 17-летний Рамзин, сегодня улетел в Баку, отмечает источник.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», трое из четверых обвиняемых по делу о нападении Шведа отпущены из-под стражи.

Фигурантам дела об избиении звездного баскетболиста Князю (20 лет) и Рамзину Амираслановым (17), а также Глебу Писареву (20) изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца). Их обвиняют в хулиганстве с применением насилия (до пяти лет) и отпустили под подписку о невыезде до решения суда.

Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров, который наносил самые жестокие удары, грозит до 12 лет за причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Он остается под стражей.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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10 комментариев

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Иван Гульмеш
Какая неожиданность! Ведь никто не мог и подумать. В МВД все в шоке
А так проблему эту решить просто- визовый режим со всеми мутными
+12
-3
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Ебздрогыч
Все что нужно знать об отечественном правосудии
+13
-4
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Andreir888
Процессуально надо оформить всё, как положено, и товарища прихватить в аэропорту...далее по понятному адресу
+4
-1
+3
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nik nik
Не он первый , не он последний)) зато если депутата стулом ударят, то тебя закрывают 100%
+3
-1
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Ебздрогыч
Ну да, подумаешь, толпой человека избили. Они же не антивоенный пост написали в соцсетях!
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Maxsut
Рафик неувиновен! Цирк с конями... Странно ещё, что Швед заявление не забрал. Хотя думается, давление на него было.
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Bezabank2
Сергей Борисович, это фиаско! Выглядит так, что причинным местом поводили по лицу всей верхушке лиги и уехали домой, оставив с неприятным ощущением полной безнадеги…
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filippa
КАК? как такое возможно ? как человек на подписке выезжает из страны?
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За Валенсию с 1999
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filippa
Ответ nik nik
Не он первый , не он последний)) зато если депутата стулом ударят, то тебя закрывают 100%
извините а какая связь? или стулом можно ?
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Sanan1908
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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