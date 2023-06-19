Волейболист Абаев: «Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем. Есть баскетболисты, футболисты, хоккеисты, у кого гораздо больше контракты»

Волейболист Константин Абаев сравнил зарплаты в футболе, хоккее и баскетболе с волейболом.

Абаев играет за новосибирский «Локомотив», который в этом сезоне стал бронзовым призером чемпионата России.

– Почему все боятся говорить о зарплатах?

– Это нормально. Считаю, если раскрыть зарплаты волейболистов, то к нам появятся вопросы, у нас среди игровых видов спорта слишком серьезная конкуренция.

Есть, например, ребята – баскетболисты, футболисты, хоккеисты – у кого гораздо больше контракты. Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем.

Плюс в контракте прописано, что мы обязаны не разглашать информацию. В соседствующих видах она более открыта: ты можешь зайти на тот же самый «Чемпионат» и прочитать: Швед, Дзюба…

– Удивляешься?

– Все уже привыкли. Не они в этом виноваты, не их это проблема. Это данность.

– А проблема ли это?

– Думаю, нет. Кажется, куда интереснее можно было эти деньги распределить. Но это, опять же, углубление в политику. Спонсоры – государственные организации.

Вопрос и в популярности спорта: футбол и хоккей, думаю, популярнее в России, чем волейбол, – сказал Абаев.