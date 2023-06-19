Волейболист Абаев: «Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем. Есть баскетболисты, футболисты, хоккеисты, у кого гораздо больше контракты»

Теги Артем Дзюба Алексей Швед Локомотив Новосибирск Политика Константин Абаев Волейбол

Волейболист Константин Абаев сравнил зарплаты в футболе, хоккее и баскетболе с волейболом.

Абаев играет за новосибирский «Локомотив», который в этом сезоне стал бронзовым призером чемпионата России.

– Почему все боятся говорить о зарплатах?

– Это нормально. Считаю, если раскрыть зарплаты волейболистов, то к нам появятся вопросы, у нас среди игровых видов спорта слишком серьезная конкуренция.

Есть, например, ребята – баскетболисты, футболисты, хоккеисты – у кого гораздо больше контракты. Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем.

Плюс в контракте прописано, что мы обязаны не разглашать информацию. В соседствующих видах она более открыта: ты можешь зайти на тот же самый «Чемпионат» и прочитать: Швед, Дзюба

– Удивляешься?

– Все уже привыкли. Не они в этом виноваты, не их это проблема. Это данность.

– А проблема ли это?

– Думаю, нет. Кажется, куда интереснее можно было эти деньги распределить. Но это, опять же, углубление в политику. Спонсоры – государственные организации.

Вопрос и в популярности спорта: футбол и хоккей, думаю, популярнее в России, чем волейбол, – сказал Абаев.

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11 комментариев

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h9zbx6jdsd
Вам платят столько, сколько заслуживаете
Волейбол никто не смотрит
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ne ravnodushen
Уровень наших клубов и сборной сопоставим с лучшими мировыми командами, и всегда интересно (было) болеть на любых турнирах.
У нас сильный чемпионат, хорошие игроки.
А считать чужие зарплаты - дурной тон и плохое воспитание. Зарплаты в футболе, хоккее, баскетболе объяснимы лишь амбициями спонсоров, экономически они абсолютно не обоснованы.
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Сраный Умник
17 тысяч? Средний класс, ни в чём себе не отказывайте)
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Дмитрий Дашковский
Прикинь а есть сантехники водители электрики другие простые рабочие от которых пользы больше и они пол3чают в тысячу раз меньше не нойте
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avcgloronalduMU
как будто бутылки сдают))
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Илья Долганов
Кстати, замечать стал, что очень многие играют в волейбол, но мало кто его смотрит
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Кино Музыка
Уважение есть и сейчас. Но над популярностью волейбола кто-то должен уметь работать. Таких в России нет, к сожалению.
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ApXuMaHqPuT
Вот Дзюбу он не к месту вспомнил. Артём - уникальный спортсмен, который мастерски владеет и ногами, и руками, такому и переплатить не грех💪
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olander
Я не понял. Волейболисты много зарабатывают или мало? Какие «вопросы» могут появиться при обнародовании цифр?
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