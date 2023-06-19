Волейболист Абаев: «Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем. Есть баскетболисты, футболисты, хоккеисты, у кого гораздо больше контракты»
Волейболист Константин Абаев сравнил зарплаты в футболе, хоккее и баскетболе с волейболом.
Абаев играет за новосибирский «Локомотив», который в этом сезоне стал бронзовым призером чемпионата России.
– Почему все боятся говорить о зарплатах?
– Это нормально. Считаю, если раскрыть зарплаты волейболистов, то к нам появятся вопросы, у нас среди игровых видов спорта слишком серьезная конкуренция.
Есть, например, ребята – баскетболисты, футболисты, хоккеисты – у кого гораздо больше контракты. Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем.
Плюс в контракте прописано, что мы обязаны не разглашать информацию. В соседствующих видах она более открыта: ты можешь зайти на тот же самый «Чемпионат» и прочитать: Швед, Дзюба…
– Удивляешься?
– Все уже привыкли. Не они в этом виноваты, не их это проблема. Это данность.
– А проблема ли это?
– Думаю, нет. Кажется, куда интереснее можно было эти деньги распределить. Но это, опять же, углубление в политику. Спонсоры – государственные организации.
Вопрос и в популярности спорта: футбол и хоккей, думаю, популярнее в России, чем волейбол, – сказал Абаев.
Волейбол никто не смотрит
У нас сильный чемпионат, хорошие игроки.
А считать чужие зарплаты - дурной тон и плохое воспитание. Зарплаты в футболе, хоккее, баскетболе объяснимы лишь амбициями спонсоров, экономически они абсолютно не обоснованы.