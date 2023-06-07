Максим Карванен покинет «Нижний Новгород» («Перехват»)

Форвард Максим Карванен (23 года, 204 см) покинет «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Российский баскетболист оказался в клубе летом 2022 года и вышел в трех матчах лиги, в среднем проводя на паркете по 6 минут.

В январе нижегородцы отдали Максима в аренду в «Русичи», где он стал лидером команды. Средняя статистика за 12 матчей в Суперлиге: 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке