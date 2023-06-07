Максим Карванен покинет «Нижний Новгород» («Перехват»)

Теги переходы суперлига Россия БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Максим Карванен Баскетбол

Форвард Максим Карванен (23 года, 204 см) покинет «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Российский баскетболист оказался в клубе летом 2022 года и вышел в трех матчах Единой лиги, в среднем проводя на паркете по 6 минут.

В январе нижегородцы отдали Максима в аренду в «Русичи», где он стал лидером команды. Средняя статистика за 12 матчей в Суперлиге: 12,8 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи.

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