«Нижний Новгород» подписал 4-летний контракт с Павлом Ганькевичем

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«Нижний Новгород» объявил о подписании 4-летнего контракта с форвардом Павлом Ганькевичем (20 лет, 201 см).

Брат Павла центровой сборной России Александр Галькевич этим летом продлил контракт с нижегородцами еще на два года.

Прошедший сезон Ганькевич-младший провел в составе «Руны». В четырех матчах за основную команду форвард набирал в среднем 4,8 очка и 1,8 подбора. Показатели за «Руну-2» – 10,8 очка и 7,5 подбора.

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