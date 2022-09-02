«Милан» объявил о переходе Йоханнеса Фойгтманна

на официальном сайте объявил о переходе в команду экс-игрока ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна (29 лет, 214 см).

Контракт заключен на 2 сезона.

Фойгтманн выступал за ЦСКА с 2019 года. В матчах Лиги ВТБ минувшего сезона Йоханнес набирал 8,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

В Евролиге немецкий баскетболист в сумме провел 185 матчей, набирая 8,5 очка и 5,3 подбора за игру при 62,2% 2-очковых и 40,4% из-за дуги.

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