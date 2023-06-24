Шейвон Шилдс остался в «Милане» еще на 3 года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Шейвон Шилдс Гульельмо Карузо Баскетбол

Генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос подтвердил подписание нового трехлетнего контракта с форвардом Шейвоном Шилдсом (29 лет, 201 см).

Также Ставропулос сообщил о подписании центрового «Варезе» Гульельмо Карузо (23 года, 208 см).

Шилдс провел последние три сезона в составе «Милана». В прошедшем сезоне чемпионата Италии форвард набирал 11,7 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

Вчера «Милан» обыграл «Виртус» в 7-м матче (67:55) и стал чемпионом Италии в 30-й раз.

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