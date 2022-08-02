«Виртус» подписал лидера молодежной сборной Хорватии

объявил о подписании контракта на четыре года с форвардом Лео Менало (20 лет, 200 см).

В прошлом сезоне молодой баскетболист выступал за клуб «Стелла Аззурра» во втором итальянском дивизионе, набирая в среднем 4,6 очка и 3,3 подбора.

Этим летом Менало сыграл за сборную Хорватии на молодежном ЧЕ-2022. Там его показатели составили 14 очков, 4,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

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