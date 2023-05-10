Алессандро Пайола продлил контракт с «Виртусом» до 2026 года

Итальянский « » объявил о продлении контракта с разыгрывающим (23 года, 194 см) до конца сезона-2025/26.

Пайола находится в системе «Виртус» с 15 лет и уже занимает 11-е место по количеству сыгранных матчей и 4-е место по передачам за клуб в итальянской лиге.

В этом сезоне Пайола набирал в 3,1 очка, 1,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

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