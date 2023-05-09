Валерий Лиходей: «Посмотрим, какие будут предложения. Я бы еще поиграл»
Форвард Валерий Лиходей заявил, что на данном этапе не планирует завершать игровую карьеру.
36‑летний баскетболист провел сезон в «Астане».
– Контракт с «Астаной» закончился. Будет ли подписан новый? Пока ничего не говорили. Уже практически собрал вещи, скоро полечу домой. Предложений от других клубов пока не было.
– Завершать карьеру баскетболиста пока не собираетесь?
– Я бы еще поиграл. Посмотрим, какие будут дальше предложения. Еще можно поиграть.
– «Астана» в субботу стала чемпионом Казахстана. Как отметили победу?
– Хорошо. Всей командой отмечали. Все по классике.
– Каков уровень чемпионата Казахстана?
– Он, конечно, намного уступает Единой лиге. Ну, где‑то примерно как Суперлига‑1 у нас, наверное.
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