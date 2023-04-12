Гендиректор «Астаны» Аракелян: «Очень хочу, чтобы наш клуб продолжал играть в Лиге ВТБ»

Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян заявил о том, что заинтересован в продолжении выступлений клуба в лиге ВТБ.

«Мы не должны рассматривать Лигу ВТБ как турнир для развития молодых. Для меня Лига ВТБ – это маркетинговый продукт, который будет помогать привлекать больше спонсоров, собирать на баскетбол большую аудиторию, который позволит повысить маркетинговую стоимость клуба. Поэтому я очень хочу, чтобы « » продолжала играть в Лиге ВТБ.

Выступление в Единой лиге больше помогает развивать баскетбольную индустрию, чем развивать перспективных казахстанских игроков. Так существуют все большие лиги – и НБА, и Евролига, и Лига ВТБ. На первом плане все равно легионеры, которые делают шоу, которые дают результат», – сказал Аракелян.

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