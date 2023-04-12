Гендиректор «Астаны» Аракелян: «Пять побед в сезоне стали неожиданностью. Думал, что мы сможем обыграть только «Минск»
Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян подвел итоги сезона для команды из Казахстана.
«Даже те пять побед в Единой лиге, которые мы добыли, честно говоря, стали неожиданностью. Потому что я, исходя из нашего бюджета и подбора игроков, рассчитывал, что мы сможем обыграть только «Минск». У тех же «Пармы» или «Автодора» больше бюджет, больше легионеров, больше местных игроков высокого уровня. И то, что у нас получилось зацепиться за некоторые матчи с тем составом, который у нас есть, радует. В то же время, это наш максимальный уровень на данный момент.
Из других положительных моментов выделю то, что за счет работы маркетингового отдела и пиар-отдела мы смогли увеличить выплаты не от основного спонсора почти в 4 раза. Не менее важно, что отзывы от новых спонсоров хорошие – им очень нравится, как мы работаем. Да, у нас нет солд-аутов, ведь чтобы были большие продажи, нужны победы – это прописные истины. Но то, что на матчах постоянно присутствовали звезды, то, что «Астана» стабильно мелькает среди небаскетбольной публики, им нравится. И, думаю, наш бюджет будет расти.
Из отрицательных моментов нужно выделить очень насыщенный график. Помимо Лиги ВТБ у нас была Азиатская лига, Кубок Казахстана, национальный чемпионат и квалификационное окно сборной, где присутствуют 10 баскетболистов «Астаны». Я планировал, что фарм-команда, которая была создана летом, поможет разгрузить основу выступлением в чемпионате Казахстана, но по ходу сезона мы столкнулись с потоком критики. Основная команда проигрывала в Лиге ВТБ, «фарм» проигрывал в чемпионате Казахстана – давление было большое. В какой-то момент я подумал, что виновен вообще во всех баскетбольных проблемах в стране. Поэтому нам пришлось вернуть основу и в национальный чемпионат – отсюда и перегруз команды», – заявил Аракелян.
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