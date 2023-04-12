Гендиректор «Астаны» Аракелян: «Пять побед в сезоне стали неожиданностью. Думал, что мы сможем обыграть только «Минск»

Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян подвел итоги сезона для команды из Казахстана.

«Даже те пять побед в лиге, которые мы добыли, честно говоря, стали неожиданностью. Потому что я, исходя из нашего бюджета и подбора игроков, рассчитывал, что мы сможем обыграть только « ». У тех же «Пармы» или «Автодора» больше бюджет, больше легионеров, больше местных игроков высокого уровня. И то, что у нас получилось зацепиться за некоторые матчи с тем составом, который у нас есть, радует. В то же время, это наш максимальный уровень на данный момент.

Из других положительных моментов выделю то, что за счет работы маркетингового отдела и пиар-отдела мы смогли увеличить выплаты не от основного спонсора почти в 4 раза. Не менее важно, что отзывы от новых спонсоров хорошие – им очень нравится, как мы работаем. Да, у нас нет солд-аутов, ведь чтобы были большие продажи, нужны победы – это прописные истины. Но то, что на матчах постоянно присутствовали звезды, то, что « » стабильно мелькает среди небаскетбольной публики, им нравится. И, думаю, наш бюджет будет расти.

Из отрицательных моментов нужно выделить очень насыщенный график. Помимо Лиги ВТБ у нас была Азиатская лига, Кубок Казахстана, национальный чемпионат и квалификационное окно сборной, где присутствуют 10 баскетболистов «Астаны». Я планировал, что фарм-команда, которая была создана летом, поможет разгрузить основу выступлением в чемпионате Казахстана, но по ходу сезона мы столкнулись с потоком критики. Основная команда проигрывала в Лиге ВТБ, «фарм» проигрывал в чемпионате Казахстана – давление было большое. В какой-то момент я подумал, что виновен вообще во всех баскетбольных проблемах в стране. Поэтому нам пришлось вернуть основу и в национальный чемпионат – отсюда и перегруз команды», – заявил Аракелян.

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