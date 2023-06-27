Илона Корстин: «Средняя посещаемость матчей Лиги ВТБ – 3 тысячи зрителей. Это почти вдвое выше, чем сезоном ранее»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Коммерсанту» рассказала о росте телевизионных показателей и посещаемости матчей.

«Есть такой показатель OTS (Opportunity To See), отражающий, грубо говоря, сколько зрителей смотрели наши трансляции. У Лиги по итогам сезона этот показатель просмотров составляет 576 миллионов. При этом было более полутора тысяч трансляций. Это не происходит само по себе, это свидетельство того, что продукт, который мы предлагаем посредством телекомпаний, пользуется спросом.

Несколько лет назад все понимали, что ЦСКА, что бы ни случилось, чемпион. Такого уже с позапрошлого сезона нет. Больше того: тот же «Зенит», который прервал гегемонию армейцев, «регулярку» вел весьма неровно, сам ЦСКА, стремившийся вернуть себе титул, после блестящего регулярного первенства, забуксовал в плей-офф, взорвался на решающей стадии турнира его будущий финалист «Локомотив-Кубань»… Интересно было смотреть за метаморфозами команд.

Что по посещаемости матчей по ходу сезона?

Цифры заметно подросли. Рекорд посещаемости сезона – 12 тысяч зрителей – пришелся на празднование столетия ЦСКА. Вообще полуфинальные серии и финал отмечались аншлагами. Что касается средней посещаемости, то она составила 3 тысячи зрителей. Это почти вдвое выше, чем сезоном ранее», – рассказала Илона Корстин.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах