Вембаньяма, Хендерсон и Уитмор назвали Расселла Уэстбрука своим любимым игроком детства

Теги НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Кэм Уитмор Баскетбол

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6 комментариев

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Ilya63
Ответ Максим Яблонский
Ну, вкусы молодежи вообще такое себе: слушают реп, смотрят тик-ток, вейпят дудку, обожают Моранта и Уэстбрука...
Слушай, можно шутить над разными качествами игры Расти, но в плане рабочей этики и профессионализма к нему вообще вопросов не было никогда, насколько я знаю!
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Артем Андреев
Ответ Максим Яблонский
Ну, вкусы молодежи вообще такое себе: слушают реп, смотрят тик-ток, вейпят дудку, обожают Моранта и Уэстбрука...
Расти, при всех своих недостатках, олицетворяет собой страсть и любовь к игре. Это в нëм ещë Кобе отмечал. А уж сравнивать примерного семьянина и образцового профессионала Уэстбрука и дурачка Моранта - это уже глупость.
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Максим Яблонский
Ответ Ilya63
Слушай, можно шутить над разными качествами игры Расти, но в плане рабочей этики и профессионализма к нему вообще вопросов не было никогда, насколько я знаю!
Причем здесь профессионализм, трудовая этика? Этот киборг с пропеллером в одном месте антиэффективен, как гулец для итоговой победы. Брать его за ролевую модель, то бишь в том числе и плохие броски, ужасно. Хотя что у Скута, что у француза шот-селекшн полная дрянь пока что.
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Максим Яблонский
Ответ Артем Андреев
Расти, при всех своих недостатках, олицетворяет собой страсть и любовь к игре. Это в нëм ещë Кобе отмечал. А уж сравнивать примерного семьянина и образцового профессионала Уэстбрука и дурачка Моранта - это уже глупость.
По-первое, сравненья этих двоих не было, по-второе, в одной двойке они по неэффективности в первую очередь и, что уж сглаживать углы, интеллектуальной ограниченности в игровом плане. Как ролевая модель, Уэстбрук катастрофа.
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Евгений Дронов
Ответ Артем Андреев
Расти, при всех своих недостатках, олицетворяет собой страсть и любовь к игре. Это в нëм ещë Кобе отмечал. А уж сравнивать примерного семьянина и образцового профессионала Уэстбрука и дурачка Моранта - это уже глупость.
подписываюсь под всеми словами. Хейт этих ребят не обоснован и скорее всего связан в непонимании аспектов этой игры. За Расса горой
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