Вембаньяма, Хендерсон и Уитмор назвали Расселла Уэстбрука своим любимым игроком детства

Лучшие проспекты предстоящего драфта НБА 2023 провели медиа-сессию с представителями СМИ.

Баскетболистов спросили, кто был их любимым игроком в юности.

, и Кэм Уитмор: все сказали, что им был разыгрывающий .

Ранее Брэндон Миллер назвал так же бывшего игрока «Тандер» Пола Джорджа своим любимым баскетболистом.

Драфт НБА состоится сегодня в «Барклайс-центре», Бруклин.

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Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!