Вембаньяма, Хендерсон и Уитмор назвали Расселла Уэстбрука своим любимым игроком детства
Лучшие проспекты предстоящего драфта НБА 2023 провели медиа-сессию с представителями СМИ.
Баскетболистов спросили, кто был их любимым игроком в юности.
Виктор Вембаньяма, Скут Хендерсон и Кэм Уитмор: все сказали, что им был разыгрывающий Расселл Уэстбрук.
Ранее Брэндон Миллер назвал так же бывшего игрока «Тандер» Пола Джорджа своим любимым баскетболистом.
Драфт НБА состоится сегодня в «Барклайс-центре», Бруклин.
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