Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА

Центровой «Гран-Канарии» сыграет за « » в Летней лиге .

22-летний Бальцеровски в минувшем сезоне представлял «Гран-Канарию». Он набирал в среднем 8,6 очка и 3,8 подбора в 22 играх победного для команды Еврокубка, получив награду «Восходящая звезда». Его средние показатели в лиге ACB составили 9,4 очка и 3,3 подбора в 36 матчах.

Ожидается, что в состав бостонской команды также войдут , Джей Скрабб и Джастин Бин.

Выбранные «Селтикс» на недавних драфтах («Партизан») и Жюанн Бегарен («Нантер») не сыграют в Летней лиге из-за клубных обязательств.

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