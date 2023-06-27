Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА
Центровой «Гран-Канарии» Александер Бальцеровски сыграет за «Бостон» в Летней лиге НБА.
22-летний Бальцеровски в минувшем сезоне представлял «Гран-Канарию». Он набирал в среднем 8,6 очка и 3,8 подбора в 22 играх победного для команды Еврокубка, получив награду «Восходящая звезда». Его средние показатели в лиге ACB составили 9,4 очка и 3,3 подбора в 36 матчах.
Ожидается, что в состав бостонской команды также войдут Майкл Малдер, Джей Скрабб и Джастин Бин.
Выбранные «Селтикс» на недавних драфтах Ям Мадар («Партизан») и Жюанн Бегарен («Нантер») не сыграют в Летней лиге из-за клубных обязательств.
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