Джей Ди Дэвисон набрал 28 очков и 10 передач в матче Летней лиги

Разыгрывающий Джей Ди Дэвисон оформил дабл-дабл в матче Летней лиги в Лас-Вегасе против (108:91)

Дэвисон набрал 28 очков и 10 передач. В активе 53-го номера драфта-22 также 5 подборов и 3 перехвата.

За 33 минуты Дэвисон реализовал 9 из 14 с игры (4 из 6 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.

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