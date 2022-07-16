«Майами» подписал Гарретта и Дэйса, отчислил Малдера и Смарта

«Майами» совершил несколько перестановок в составе, отказавшись от двух игроков на двустороннем контракте и пригласив еще двух на таких же условиях.
«Хит» отчислили атакующего защитника Майкла Малдера (28 лет, 191 см) и разыгрывающего Джавонте Смарта (23 года, 193 см).
На их место были подписаны защитник Маркус Гарретт (23 года, 196 см) и форвард Дариус Дэйс (22 года, 201 см).
Гарретт провел за «Майами» 3 матча в Летней лиге, набирая в среднем 7,3 очка, 4,3 подбора, 1,3 передачи и 1 перехват.
Дэйс выступал в этом турнире за «Сан-Антонио». Его показатели – 13,7 очка и 10 подборов в среднем за игру.
«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?