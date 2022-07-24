«Брешия» интересуется Мэттом Райаном

Форвард Мэтт Райан (25 лет, 201 см) входит в сферу интересов итальянской «Брешии», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

В минувшем сезоне американский баскетболист выступал в основном за фарм-команду «Селтикс» в Лиге развития.

Райан удачно выступил в Летней лиге НБА-2022, набирая в среднем 19 очков, 1,5 подбора и 1,5 перехвата при реализации 52,6% из-за дуги.

В матче против «Милуоки» (111:109) форвард забросил невероятный гейм-виннер, после чего рассказал, что еще недавно занимался доставкой еды.

В следующем сезоне примет участие в Еврокубке.