Костас Адетокумбо продолжит карьеру в «Панатинаикосе»
Тяжелый форвард Костас Адетокумбо (25 лет, 208 см) стал игроком «Панатинаикоса».
Соглашение рассчитано на два года.
Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в «Фенербахче» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.
За шесть месяцев в туреком клубе Адетокумбо провел 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.
Ранее «Пао» возглавил чемпион Евролиги (2021, 2022) Эргин Атаман.
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