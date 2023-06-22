Костас Адетокумбо продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Тяжелый форвард (25 лет, 208 см) стал игроком « ».

Соглашение рассчитано на два года.

Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в « » в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

За шесть месяцев в туреком клубе Адетокумбо провел 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.

Ранее «Пао» возглавил чемпион (2021, 2022) Эргин Атаман.

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