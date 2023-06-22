Костас Адетокумбо продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Панатинаикос чемпионат Греции чемпионат Турции Костас Адетокумбо Баскетбол

Тяжелый форвард Костас Адетокумбо (25 лет, 208 см) стал игроком «Панатинаикоса».

Соглашение рассчитано на два года.

Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в «Фенербахче» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

За шесть месяцев в туреком клубе Адетокумбо провел 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.

Ранее «Пао» возглавил чемпион Евролиги (2021, 2022) Эргин Атаман.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий