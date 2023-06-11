Кирилл Попов перейдет из «Пармы» в «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

Пермская «Парма» приняла решение воспользоваться опцией выхода из контракта с центровым Кириллом Поповым (25 лет, 203 см), сообщает «Свободный агент».

Попов продолжит карьеру в команде Суперлиги « ».

В прошедшем сезоне лиги ВТБ Попов набирал за «Парму» 2,5 очка и 1,5 подбора за 7 минут на паркете в среднем за матч.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека