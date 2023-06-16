Уилл Клайберн получил растяжение связки колена во 2-м матче с «Каршиякой» и, скорее всего, вылетел до конца сезона

Форвард « » получил повреждение после столкновения со своим партнером по команде во время второго матча финала Турции против «Каршияки» (2-0).

Мбайе проходил под кольцо, когда, отдав передачу на дугу, потерял равновесие после контакта с соперником и влетел в колено Клайберна. Тот игру покинул, ушел в раздевалку и более не возвращался.

Тесты показали, что он растянул связку колена и сезон для него, скорее всего, закончен. Завтра «Эфес» может закрыть серию с «Каршиякой» и стать чемпионом Турции.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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