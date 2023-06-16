Уилл Клайберн получил растяжение связки колена во 2-м матче с «Каршиякой» и, скорее всего, вылетел до конца сезона
Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн получил повреждение после столкновения со своим партнером по команде Аматом Мбайе во время второго матча финала Турции против «Каршияки» (2-0).
Мбайе проходил под кольцо, когда, отдав передачу на дугу, потерял равновесие после контакта с соперником и влетел в колено Клайберна. Тот игру покинул, ушел в раздевалку и более не возвращался.
Тесты показали, что он растянул связку колена и сезон для него, скорее всего, закончен. Завтра «Эфес» может закрыть серию с «Каршиякой» и стать чемпионом Турции.
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